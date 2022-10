Video: niño se soltó de su papá y fue atropellado al cruzar una calle

En redes sociales se volvió viral un impactante video captado en Buenos Aires, Argentina, en el que se ve a un niño ser atropellado por un bus.

De acuerdo con la información y las imágenes, el niño iba de la mano de su padre cuando de repente se soltó y corrió hacia la calle sin mirar a los lados.

El padre del menor quiso salvarlo abalanzándose sobre él, sin embargo, un bus iba en movimiento y los alcanzó a impactar.

Afortunadamente, el menor y su padre, que fueron socorridos por la gente de manera inmediata, no sufrieron heridas de gravedad y resultaron lesionados.

Carolina, una de las personas que presenció el accidente, habló con Mediodía Noticias y contó detalles de lo que pasó: “Quedé traumada todo el día. Cada vez que veo el video me da mucha angustia. Nadie como padre, madre o hasta conduciendo quiere pasar por algo así. Sabemos que es un drama si hay una persona en riesgo, pero como fue un nene nos conmovimos un montón. Estaba trabajando y empecé a escuchar gritos dramáticos, ahí fue cuando me asomo y veo al nene con el padre reincorporándose del piso. Ahí no sabía bien qué pasó, sé que el nene abrió los ojitos y estaba en shock. Cuando empecé a entender bien lo que estaba sucediendo llamé al SAME, casi llorando y de fondo veía a la gente golpeando el colectivo”.

El conductor del bus fue detenido, pero fue dejado en libertad tras analizar los videos que captó la cámara de un local.