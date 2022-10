Manuel Turizo opinó sin tapujo sobre la colonización de América en entrevista en España

Manuel Turizo estuvo en LOS40 Principales, de España, donde tuvo una conversación con Karin Herrero, quien le hizo preguntas sobre temas controversiales como la colonización de América, el lenguaje inclusivo y la tauromaquia.

El cantante, quien todavía disfruta del éxito de su canción ‘La Bachata’, afirmó en primer lugar que respeta que cada persona se exprese como quiera, aunque no utiliza las palabras terminadas en la vocal ‘e’.

Después habló de la tauromaquia, lo que en la actualidad tiene varios retractores que están en contra de las corridas y para muchos sorprendió al confesar que le gustan este tipo de espectáculos.

“A mí me gusta el arte de los toros, cagad* que les claven banderillas y los maten, pero a mí me gusta, la verdad. Lo ideal sería que hicieran el arte, pero que el toro no tuviera que morir ¡Sería brutal! (...) No se debe ser tan radical, se puede prohibir la muerte y el maltrato a los toros, pero que el arte siga”, afirmó el colombiano.