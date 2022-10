“Me fascinaron”: Criticas a ‘La Liendra’ por comprar tenis de más de 5 millones de pesos

Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, generó revuelo luego de presumir el costoso calzado que adquirió y que no gustó mucho a sus más de 6 millones de seguidores.

De acuerdo con el joven, que confesó sentirse sorprendido por lo rápido que llegaron los comentarios negativos por su costosa adquisición, a él le encantaron los tenis que parecen “futuristas”.

Mira También:

Karol G brindó con fanática que se endeudó por irla a ver en primera fila

“¡Eres candela!”, a Lina Arroyave por baile en diminuta ropa interior

Lina Tejeiro aclara los rumores sobre su supuesto embarazo

“Ya me empezaron a criticar mis zapatos. Que parecen unos Transmilenios, que parecen una plancha al vapor. Pero, ¿y qué? A mí, la verdad, me encantan. Pregunta seria: ¿a usted le gustan, se los compraría? A mí me fascinaron. Tienen como un diseño futurista, no se sienten para nada pesados. Me gustan demasiado”, aseguró el influenciador, que chicaneó cuánto le costaron los tenis.

“Les voy a decir el precio, pero porque les estoy haciendo la encuesta. A mí me costaron 1200 dólares (más de 5 millones de pesos colombianos), que hoy en día eso es muy caro por el cambio, pero a mí me parece que tienen un precio justo. Sí, obviamente es un precio elevado, pero es que hay zapatos que valen 3000 o 4000, y no. ¿Se los compraría? A mí me parecen demasiado bonitos. Los tenis son un gusto supereconómico al lado del gusto de las mujeres en bolsos. Mi novia tiene bolsos de mucho, mucho valor. Otro gusto que me parece extravagante es el de los relojes. Conozco amigos que tienen unos de 120 millones”, finalizó el colombiano, que acostumbra a mostrar los lujos que adquiere.