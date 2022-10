Desde la cárcel, Raphy Pina desmiente las declaraciones de Don Omar

Durante una reciente entrevista con El Chombo, el artista puertorriqueño Don Omar dio detalles de por qué abandonó en el 2015 la gira The Kingdom, la cual estaba compartiendo con el también reguetonero Daddy Yankee.

Según contó Don Omar, la idea del tour nació luego de que Raphy Pina, productor musical, creador del sello Pina Records y representante de Daddy Yankee, se lo propusiera, sin embargo, las cosas al parecer no salieron como habían pactado.

De acuerdo con el artista, Daddy Yankee manifestó su desacuerdo respecto a protagonizar la gira junto a Don Omar y cómo se estaba organizando el tour, algo que no gustó en absoluto al intérprete de canciones como ‘Salió el sol’, ‘Virtual Diva’, ‘En su nota’, entre otras.

"Yo me levanté de la silla y me fui y dejé a todo el mundo en la reunión, porque no soy empleado de él. Desde el primer día sabía que esto no iba bien", declaró Don Omar en la conversación.

"Sale Daddy Yankee hace su parte y se baja Daddy Yankee. Luego va a subir el equipo de Don Omar con la tarima en negro y comienzo a escuchar de la parte de la tarima atrás ‘despegaron la consola’. A la consola no le quedaba un solo cable puesto. El show tuvo un retraso de 20 minutos porque el equipo de Don Omar se da cuenta que todo estaba desconectado. A oscuras conectar toda esa cablería duró 20 minutos. Como no soy empleado de nadie me fui. Estaba en mi cuarto de hotel escribiendo un email al señor Rafael Pina para que nunca me volviera a hablar de esto", confesó el cantante, que aseguró que él y Daddy Yankee no pueden ser amigos.

Raphy Pina, que fue llamado por Don Omar “bocón”, dio su versión sobre las declaraciones de la celebridad en un video desde la cárcel: "De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de "BOCÓN", y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu “mente”, ibas a esperar el momento “perfecto", para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su "complice" se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir", reveló Pina en un comunicado.

"Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, NO yo NO, YO tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo FAMILIA y últimamente se ha agrandado "TU SABES LO QUE QUIERO DECIR” 🩸 con eso claro, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque sé que no es fácil cometer errores y dar la cara, VERDAD? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda TODA una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube GRIS que te rodea y camines en el SOL… Por último, no menos importante pero te AGRADEZCO PÚBLICAMENTE, el que gracias a TI y TUS ACCIONES, estoy trabajando desde el 2016 hasta el sol de hoy con EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS, y desde la lejanía disfrutándome su RETIRO DIGNO, el cual lo concluirá en la Tierra, el cual VIVE y LO VIO CRECER , PUERTO RICO. Donde se convirtió no en un REY, sino en una LEYENDA. EL dinero que no pudimos generar en KINGDOM, lo multiplicamos por 100 en Legendaddy, GRACIAS WILLAND.", concluyó Pina, que se encuentra en la cárcel pagando una condena de tres años y cinco meses por posesión ilegal de armas de fuego.