¿Marcela Reyes no está segura de tener un hijo con B King?

La empresaria y DJ Marcela Reyes sin duda es una de las celebridades que más acogida tiene en las redes sociales. Sus más de 2.5 millones de seguidores confirman que la colombiana ha logrado cautivar a su comunidad con la música, sus contenidos digitales, sus historias en la intimidad y uno que otro escándalo que la ha rodeado en diferentes oportunidades de su vida.

La también influencer aprovechó la dinámica de preguntas en su perfil de Instagram, para responder a las dudas de sus fans a través de esta herramienta. Lo hizo junto a su pareja el cantante B King.

Una de las preguntas que le realizaron a la pareja fue acerca de tener un hijo, quien sería el primero para el cantante urbano, pues Valentino es el fruto de la anterior relación de la DJ.

Lo que dejó a muchos pensando es si Marcela está segura de tenerlo con B King en este momento, pues según los internautas su respuesta no fue muy concreta, dejando unas diferencias a la luz con su actual pareja.

“La verdad es que los dos nos morimos por tener nuestro bebé, la pintica, de pronto él (B King) es más desenfrenado porque él no sabe lo que es ser papá y entonces él me dice que ya deje de planificar, él ha criado a Valentino, pero es que un hijo es una responsabilidad muy fuerte...yo sí sé que ambos queremos nuestro bebé, pero vamos con calma, sabemos que no es el momento”, inició la empresaria.