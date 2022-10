Yina Calderón reveló que debió ser operada de emergencia

La historia de la ex ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ Yina Calderón con la cirugía plástica se ha complicado, luego de que sufriera un percance por el que debió ser operada de emergencia para retirar una de las prótesis de su cola.

Vale la pena recordar que hace una semanas Calderón se sometió a una cirugía de aumento de cola con el cirujano plástico, Andrés Amariles, y que según detalló se recuperaba con normalidad.

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram la empresaria reveló que se le “abrió la nalga izquierda”.

Con la voz entrecortada la DJ de guaracha detalló que el cirujano no había tenido la culpa y que ella tampoco, pues había ten ido los cuidados necesarios para contar con una óptima recuperación.

Asimismo, la empresaria aprovechó para explicar por qué decidió ponerse las prótesis a pesar de haber sufrido inconvenientes anteriormente:

“Me puse las prótesis porque yo tenía el rabo muy feo, lo tenía caído, lo tenía horrible, no me ponía ropa apretada, no me ponía bikini en la playa, ustedes ya saben, producto de los biopolímeros. La única manera de reconstruirlo era esperar un año y colocar prótesis”, explicó.

A pesar de que su madre y sus allegados estuvieron pendientes de los cuidados, el drenaje de su glúteo izquierdo se tapó ocasionando que la herida se abriera.

“Se tapó el drenaje de la nalga izquierda, eso hizo que el líquido empezara a salir por la incisión y esa herida se tiene que mantener seca porque esa zona es húmeda o si no como es carne y está amarrada con músculo se va a abrir”, agregó.

Por ello, al estar expuesta al medio la prótesis izquierda se infectó y debió ser operada de urgencia por un cirujano en Bogotá.

“Me van a retirar la prótesis izquierda, me va a lavar y me toca esperar un mes, dos meses con la prótesis derecha y con la izquierda no”, puntualizó.

