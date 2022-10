Yina Calderón confiesa por qué no ha mostrado el resultado de su cirugía

Tras confesar haber tenido problemas con los biopolímeros, la creadora de contenido Yina Calderón se sometió a una delicada cirugía para intentar reconstruir sus glúteos, que quedaron muy afectados por la sustancia de la que también han sido víctimas celebridades como Jessica Cediel y Lina Tejeiro.

Calderón es muy activa en sus redes sociales, sin embargo, aunque ha mostrado los cuidados, los controles médicos, los sacrificios y hasta la comida que le ordenaron en postcirugía, la joven no ha mostrado el resultado, algo que ha generado extrañeza dentro de sus seguidores.

Mira También:

“Me fascinaron”: Criticas a ‘La Liendra’ por comprar tenis de más de 5 millones de pesos

“¡Eres candela!”, a Lina Arroyave por baile en diminuta ropa interior

Cintia Cossio manifestó su descontento en concierto de Daddy Yankee

A través de un video, Yina contó las razones del por qué no ha mostrado cómo le quedó la cola después de la intervención: “Yo sigo en reposo, nenés, créanme que, de todas las cirugías plásticas que he tenido, siento que la ‘gluteoplastia’ es la más compleja… Sigo en recuperación, por eso no les he mostrado el resultado, que, en verdad, me tiene muy contenta. Es una cirugía complicada, de mucho cuidado, de no estar bailando, ni esforzarse, ni estar bajando escaleras…”.

De acuerdo con Calderón, en estos momentos su prioridad es cuidar la delicada cirugía y luego mostrará el resultado, según contó, era el que esperaba: “Puede volverse a abrir, puede tener que tomar puntos, a volver a suturar. Puede pasar cualquier cosa, no quiero ser acelerada en mostrarles un resultado, cuando puedo estar inflamada. Cuando mi cola ya esté perfecta les voy a mostrar y les voy a subir un video en un hijue?#+@ hilo y les voy a decir: -Bebés, este fue el resultado. Me encantó a mí, ¿ustedes, qué piensan? -. Porque yo siempre les comento todo”.

Por el momento, solo queda esperar que la huilense se recupere y comparta el esperado resultado.