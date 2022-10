Mateo Carvajal respondió a provocación de ‘La Liendra’; lo llamó "mocoso"

‘La Liendra’ se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más reconocidos en redes sociales por su contenido de humor y viajes, que también ha generado revuelo entre sus seguidores.

El quindiano reveló que hará parte de un reality en las próximas semanas donde pondrá a prueba su fortaleza física y mental, por lo que ha compartido videos de sus entrenamientos.

El influencer publicó en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores, que estaba siguiendo una rigurosa rutina de gimnasio para fortalecer su estado físico.

“¿Ven cambios o no? Como ustedes saben, me tengo que poner en forma porque ya en 15 días me voy para el reality que les dije que me iba a ir. No gana el más musculoso, no gana el más grande, creo que gana el que tenga mejor mentalidad y el que sea más resistente, entonces me estoy preparando”, sostuvo el novio de Dani Duke.

El creador de contenido explicó que si bien todavía no se acostumbra al gimnasio, está enfocado en cumplir con el reto. Asimismo, aprovechó la oportunidad para desafiar a Mateo Carvajal.

“Y una cosa sí le voy a Mateo Carvajal, no se confíe perro que si nos llega a tocar juntos te saco”, agregó.

El empresario antioqueño y ex participante de ‘El Desafío’ no tardó en responderle. Entre risas y con gesto confiado el ex de Melina Ramírez escribió: “díganme que esto es un h*p*ta chiste”.

“La Liendra dice que se está poniendo en forma, pero en formas de qué, no entiendo. Vea niño a donde vamos eso no es Twitch, allá sí lo pongo a respetar de verdad, mocoso”, puntualizó el paisa.

