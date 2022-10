¿Cuál es el significado detrás de ‘Monotonía’ de Shakira?

Shakira sorprendió a sus seguidores con el regreso al estudio de grabación y el lanzamiento de una nueva canción, ‘Monotonía’, en la que colaboró con el cantante puertorriqueño Ozuna.

El tema saldrá al público este miércoles 19 de octubre y promete dar detalles de por qué se habría acabado el amor con el barcelonés, Gerard Piqué.

¿Detalles de su separación?

Literalmente con el corazón en la mano, la artista anunció la pronta llegada de la canción a sus más de 76 millones de seguidores en Instagram. Asimismo, los internautas han estado a la expectativa sobre lo que trataría el sencillo.

Cabe resaltar que los fragmentos de la letra que ha revelado la artista indica que lo que indujo a que su relación con el padre de sus hijos terminara fue la monotonía o la falta de variedad en sus vidas.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, entonó la artista en una publicación reciente en Instagram.

Se filtró parte de la letra

A pocas horas del lanzamiento oficial de la canción, medios internacionales indicaron que parte de la letra del sencillo había salido a la luz y que el futbolista del F.C. Barcelona estaba preocupado por las repercusiones en su reputación.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud”, continúa la letra de la artista.

Sin embargo, más adelante la cantante haría referencia a que su “amor no ha muerto”, por lo que se surgen rumores de una posible reconciliación.

Vale la pena recordar que desde que salió a la luz su separación por alegadas infidelidades de Piqué, la intérprete de ‘Antología’ no se había pronunciado de manera oficial hasta una entrevista con la revista Elle.

En ella, la artista manifestó que estaba atravesando un momento difícil no solo para ella, sino también sus hijos Milán y Sasha.

