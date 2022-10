¡Perdieron el viaje! Andrea Valdiri rechazó a influencers que llegaron a su casa

Una pareja de creadores de contenido de Bucaramanga realizó una travesía desde la capital de Santander, hasta Barranquilla, en búsqueda de que Andrea Valdiri y su esposo, Felipe Saruma, fueran los padrinos de su boda.

Vestidos como personajes de ‘Los Picapiedra’, los jóvenes detallaron las adversidades del camino y el momento en que debieron subirse a un camión para recorrer parte del trayecto. El tiktoker, conocido como ‘El Junior’ escribió que su meta era poder encontrarse con la empresaria barranquillera.

“Un solo sueño, una sola meta, lograremos todo porque estamos con Dios. Vamos caminando desde Bucaramanga a Barranquilla”, escribió el joven para acompañar el video en que se les ve al borde de una carretera.

A pesar de que el influencer reveló que no la travesía no había sido fácil, estaba feliz de poder contar con el afecto de su pareja. Una vez llegaron al destino, no tuvieron respuesta por parte de la bailarina, quien de manera indirecta ya había dado su punto de vista.

En fecha reciente, la creadora de contenido había compartido en sus redes sociales que no estaba de acuerdo con que la pareja llegara a su hogar.

Si bien Valdiri no se pronunció de manera directa, sí pidió respeto por su casa y manifestó preocupación por la seguridad de los jóvenes.

“Yo trato de colaborarles, en mi cabaña es lugar de descanso, no se pongan en riesgo, no hagan cosas por mí, les llega a pasar algo, uno no sabe. Son locuras que hace la gente, no se tomen el trabajo de ir porque van a perder la ida, es mi hogar de descanso, quiero que lo respeten, no hagan locuras”, explicó la empresaria.

Ayudas

Vale la pena resaltar que la barranquillera se ha ganado la admiración de los internautas por los regalos y el apoyo que ha hecho a varias personas. Recientemente, la bailarina celebró el cumpleaños de su ayudante doméstica, Kelly, a quien le obsequió un carro.

Sin embargo, hace unos años se conoció que le había cumplido el sueño de construirle una casa.

