Andrea Valdiri le regaló un carro a su empleada de servicio tras 7 años de trabajo

Andrea Valdiri volvió conmover y a mover fibras en redes sociales al mostrar el espectacular carro que le regaló a su empleada de servicio Kelly Ávila, con motivo de su cumpleaños.

La barranquillera que ha mostrado su generosidad en varias ocasiones con sus colaboradoras, en esta ocasión quiso premiar la lealtad y el buen servicio que ha prestado esta mujer al interior de su hogar y para con sus hijas.

A través de sus historias en Instagram, Valdiri mostró cómo sorprendió a Ávila mostrándole el vehículo que le compró. La reacción de la empleada no fue otra que romper en llanto de la emoción y darle un gran abrazo a su empleadora, que a su vez también se vio muy conmovida por el momento.

De igual manera, eso no fue todo, pues a la mujer que ha trabajado por 7 años en el hogar de Valdiri, también le llevaron una serenata con mariachis, le compraron perfumes y Saruma le regaló un costoso reloj.

La celebración de Kelly fue por todo lo alto y en redes sociales la bailarina se convirtió en tendencia ya que los internautas destacaron su gran corazón y generosidad para quienes la rodean.

Pero la gran historia no terminó allí, Valdiri llevó hasta su casa al novio y al hijo de su empleada, a quien la sorprendieron con un gran ramo de flores y la mujer no pudo ser más feliz por ese momento tan especial.

“Porque no alcanzan los regalos materiales para agradecer a cada uno de los que trabajan alrededor mío; A ti Kelly, que por más de 7 años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces; has cuidado de mis hijas, mis mayores tesoros. Ustedes se han convertido en mi segundo brazo”, fueron algunas de las palabras de Valdiri al mostrar el gran regalo que le dio a su empleada.