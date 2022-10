Aida Victoria Merlano confesó lo que hizo cuando le ofrecieron marihuana

Aida Victoria Merlano también se refirió a uno de los temas más polémicos del momento, que es el de la legalización de las drogas, exactamente en el de la marihuana.

Esto a raíz por las declaraciones de un congresista que aseguró que llevaba 25 años consumiéndola y a pesar de ello había podido conseguir los mejores resultados en su vida profesional y personal.

Ante estas declaraciones, la joven influencer tomó parte en la discusión asegurando que a sus 18 años le ofrecieron marihuana como ‘cura’ a sus problemas de depresión. En esos momentos, Merlano afrontó una fuerte crisis por el arresto de su madre, momento en el que también vivió sola en Bogotá.

“Cuando yo tenía 18 años yo estuve en una depresión ni la h… porque a mi mamá la metieron presa, yo me vine a vivir sola a Bogotá, todo el montón de problemas encima y me acuerdo de que un amigo me dijo: mira, no te vas a fumar tu vaina, solo préndelo déjalo en el cuarto y eso te relaja, eso te va a ayudar a sentirte increíble”, dijo la creadora de contenido en su publicación de Instagram.

No obstante, la barranquillera aseguró que optó por declinar el ofrecimiento y curar el tema de su depresión con psicólogo, psiquiatra y medicación.

De igual manera, la influencer comentó que el fumar es como “un círculo vicioso”, en el que solo le da placer por unos instantes a quien la consumen para olvidar sus problemas y luego se sentirán de nuevo mal.

Finalmente, Merlano reflexionó sobre el hecho de consumir marihuana con afecciones en la salud podría complicarlas o derivarlas en graves enfermedades. Por eso, antes que tomar posición pidió que por bienestar, es una decisión que hay que tomar informados.