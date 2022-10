“En mi pu74 vida”: Aida Victoria Merlano aclara si terminó con Naldy

Desde hace algunas semanas, muchas personas se iniciaron a preguntar si Naldy y Aida Victoria Merlano seguían siendo pareja. En las últimas horas la incertidumbre creció porque un influencer dijo que era el novio de ella.

En el proceso legal que está atravesando Aida Victoria Merlano, Naldy fue una de las primeras personas que la apoyó y dijo que ya no eran pareja. Sin embargo, ninguno de los dos aclaró su estatus como pareja.

Hace unos días, Aida Victoria Merlano compartió unas sensuales fotografías posando encima de una moto. Luego de eso, el nombre de Wetscol se volvió tendencia, ya que muchos aseguraron que el vehículo era de él.

Muchas personas iniciaron a especular que se trataba del nuevo amor de Aida Victoria. Sin embargo, ella no hizo referencia al tema, pero Westcol Sí. El creador de contenido dijo que sí, en efecto eran pareja, pero no habían querido confirmarlo.

Muchos quedaron con la incertidumbre por saber si esa información era cierta o se trataba de una broma. Quien respondió a este video fue Naldy, exnovio de Aida, y primero lanzó fuertes acusaciones contra el influencer y aclaró que la joven y él ya habían terminado.

“Sí terminé con Aida, terminamos este sábado que pasó, así que ella está en todo su derecho”, comentó.

Sin embargo, Aida Victoria salió a sus redes sociales a aclarar esa información. Comentó que, Naldy ya había visto el video de Westcol desde hace tres semanas. Por eso, no entiende por qué hasta ahora reacciona.

Además, dijo que no era verdad lo que había dicho sobre su relación. Aseguró que ellos terminaron más tiempo atrás.

“Se me hace bien curioso que diga: Aida y yo terminamos el sábado, tu yo no terminamos el sábado. Quieres que hagamos un story time de por qué terminamos, hace cuánto terminamos. De que duramos 20 días terminados y todavía viviendo en la misma casa y que era la razón por la que yo no salía públicamente e a explicarlo porque tú seguías haciendo historias en mi casa y yo cómo le explicaba a la gente sí estamos terminados, pero todavía está en mi casa”, comentó.

Después de eso, la influencer aclaró que no está saliendo con nadie, pero que nunca más se va a quedar callada para que sus exs queden bien.

“Quiero decirte que yo también aprendí muchas cosas y es que nunca en la puta vida vuelvo a quedarme callada para que un ex mío quede bien”, finalizó.