¡Fin a los rumores! Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz hablaron de su relación

Mateo Carvajal es uno de los creadores de contenido más reconocidos en redes sociales, pues se ha ganado el cariño de miles de seguidores por las dinámicas que tiene con su hijo Salvador, fruto de su anterior relación con Melina Ramírez.

El ganador de ‘El Desafío Súper Humanos Cap Cana’ se dio una nueva oportunidad en el amor con la modelo Stephanie Ruiz, con quien compartía fragmentos de su vida y momentos familiares.

Sin embargo, desde hace un tiempo circularon rumores de que la pareja había decidido ponerle el punto final a su historia.

La modelo celebró su cumpleaños en septiembre, rodeada de amistades y allegados como reveló en varias publicaciones de Instagram, pero Carvajal no fue visto en ninguna de las instantáneas.

Esta habría sido la chispa que hizo que los seguidores de la pareja se preguntaran por el estado de su relación.

Recientemente, el antioqueño y Ruiz atizaron los rumores con una serie de mensajes en sus historias que habrían sido indirectas, según sus admiradores.

En una de ellas, el deportista se refirió a una mujer que pasaba de “fiesta en fiesta” con sus amigas; y la modelo señalaba a los amigos “raros” de un hombre.

Luego de sembrar la incertidumbre entre sus seguidores, Carvajal explicó lo sucedido y el verdadero significado de los mensajes.

“Bueno yo hoy les quiero aclarar qué fue todo lo que pasó ayer, lo que ustedes vieron en los mensajes, quiero resolver la situación y darles mi punto de vista, a ver, yo qué opino”, expresó el empresario junto a Ruiz, quien le dio un abrazo.

Con humor, la creadora de contenido se refirió a que Carvajal “no la supera” y explicaron que los mensajes fueron una broma que se escaló.

“Estábamos en el gimnasio y la flaca se le ocurrió dizque: venga, vamos a hacer números, respóndame una historia”, sostuvo Carvajal entre risas.

Asimismo la pareja aclaró que de llegar a finalizar su relación, no actuarían de esa manera: “No mentiras, esas no son las formas de uno resolver las cosas personales. A mí me parece muy feo, yo no lo haría”, puntualizó el antioqueño.

