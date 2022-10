¿Terminaron? Juan Duque y Lina Tejeiro se dejaron de seguir en redes sociales

Lina Tejeiro y Juan Duque se convirtieron en tendencia en las últimas horas luego de que el cantante confirmara, en una entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, que su relación con la actriz no está pasando por el mejor momento.

Según expresó el cantante durante la entrevista, la razón principal sería la distancia. Pues recordemos que tanto la actriz como el cantante se encuentran concentrados en sus proyectos profesionales, lo cual los ha obligado a vivir en ciudades diferentes y estar separados.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, expresó el cantante en la entrevista.

Con esto, las especulaciones y rumores sobre una posible ruptura empezaron a retomar fuerza. Sin embargo, así como lo expresó el cantante en la entrevista, ninguno de los dos ha salido a confirmar si su corta relación ya llegó a su fin.

Juan Duque y Lina Tejeiro ya no se siguen en redes sociales

Al poco tiempo de que el cantante saliera a confirmar la crisis amorosa por la que está pasando en su relación, Juan Duque y Lina Tejeiro dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales.

Pues según publicó una cuenta especializada en entretenimiento, la pareja ya no se sigue en Instagram. Sin embargo, ambos aún conservan las fotos que publicaron juntos.