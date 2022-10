Los memes que ha dejado la supuesta ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque

Lina Tejeiro y Juan Duque han causado sensación en redes sociales, pues el cantante aseguró durante una reciente entrevista en ‘Buen Día Colombia’ que su relación se encontraba en una crisis.

Aunque el artista no dio muchos detalles sobre esto, sí aseguró que tener una relación a distancia se les estaba haciendo muy difícil, sobre todo a Lina.

Cabe resaltar que ambos viven en ciudades diferentes y realizan proyectos diferentes, Juan en la música y Lina en la televisión.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo el cantante en entrevista.

Después los usuarios en redes sociales notaron que ambos se dejaron de seguir en Instagram, por lo que los rumores sobre su ruptura tomaron más fuerza.

Por esta razón Lina y Juan han sido tendencia en Twitter y los memes sobre su ruptura no paran de darle la vuelta a las redes sociales.

