Aida Cortés provoca turbulencias posando en hilo a bordo de un avión

La modelo de Onlyfans, Aida Cortés, causó una ‘fuerte turbulencia a bordo de un avión luego de bajarse el pantalón y quedar semidesnuda en el baño de un avión.

La santandereana preguntó a los internautas si querían irse de viaje con ella y elevó hasta las nubes a los millones de seguidores que tiene en Instagram con una atrevida postal.

En la reciente imagen que ya suma más de 270 mil likes y 1.800 comentarios, la santandereana aparece al interior del baño de un avión, momento que encontró propicio para capturar una de sus sugestivas y características fotografías.

Luciendo un top rosado con un hilo que si apenas logra cubrir sus partes íntimas, la joven creadora de contenido ‘desbloqueó’ un nivel más de sensualidad.

Recordemos que Aida es una de las mujeres mejor pagas en el país por sus contenidos eróticos, principalmente en OnlyFans, y a pesar de que es un éxito rotundo en otras como Instagram y Facebook, la influencer factura más por sus suscriptores en dicha plataforma.

Se ha conocido que hasta 120 millones de pesos mensuales habría facturado Cortes en OnlyFans, siendo al lado de Esperanza Gómes y Cintia Cossio de las que más ganan.

Los comentarios de los internautas para alabar las curvas y la sensualidad de Aida no se hicieron esperar.

“Con ese makinon a dónde sea”, “Yo soy tu fan número uno te amo Dios te bendiga siempre Hermosa”, “Cada vez que te veo, te juro que me haces pasar saliva”, “Tu belleza me cautiva de una manera que me enloquece” y “Con ud a martes o júpiter si quiere diosa”, fueron algunas de las reacciones más destacadas a este derroche de erotismo y sensualidad.