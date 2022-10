¡Dos bichotas! Karol G y Becky G enloquecieron en Los Ángeles al ritmo de ‘Mamiii’

Karol G no para de sorprender a sus millones de fanáticos en todo el mundo, pues desde que inició su gira por Estados Unidos y Canáda ‘Strip Love Tour’, la cantante paisa ha protagonizado los mejores shows de su carrera musical.

Su más reciente parada fue en Los Ángeles, en el estadio Crypto Arena, en donde se presentó dos noches consecutivas logrando sold out en ambas fechas.

Esto no es raro en los conciertos de ‘La Bichota’, pues Karol G ya tiene acostumbrados a todos sus fanáticos a presentaciones totalmente innovadoras en donde sus canciones, baile y en especial, la escenografía son absolutamente fantásticos.

Asimismo, la paisa suele tener artistas de talla mundial, en cada una de sus presentaciones, a quienes invita para que canten junto a ella y emocionen aún más al público.

En Los Ángeles, la gran sorpresa fue la artista Becky G, quien sorprendió a todos los asistentes al concierto de la Bichota.

Karol G y Becky G pusieron a vibrar el Crypto

Como era de esperarse, las artistas cantaron ‘Mamiii’ el éxito mundial que ambas protagonizan.

Con esta canción, fue con la que Karol G y Becky G pusieron a cantar, a grito herido, a los miles de asistentes.

Una vez más, ambas cantantes demostraron por qué son unas de las artistas más importantes del género urbano en el mundo. Pues con su voz, sensualidad y movimientos cautivaron a todo el público.

Becky G no dudó en compartir algunas fotografías del gran momento que vivió junto a la Bichota en Los Ángeles.

“It’s The Real G’s babyyyy Karol G. Cuando una está ganando, todas estamos ganando. Proud of you sis. Gracias por la invitación”, escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram.