Epa Colombia confesó desagradable problema estomacal luego de tomar 30 cervezas

Epa Colombia se ha convertido en una de las ‘influencers’ más reconocidas en redes sociales, pues la mujer alcanzó rápidamente la fama y ahora hace parte del predilecto grupo de creadores de contenido que más dinero ganan.

La también empresaria suele ser siempre tendencia debido a las ocurrencias que comparte en redes sociales, pues Daneidy Barrera no tiene reparo en publicar, con sus más de 5 millones de seguidores, detalles de su vida diaria e intimidad.

En esta oportunidad, Epa Colombia compartió una infidencia, no muy agradable, sobre una situación que vivió luego de haber tomado alcohol. Haciendo la salvedad, de que llevaba varios meses sin probar una gota.

¿Qué le pasó a Epa Colombia?

En uno de los perfiles alternos que tiene la empresaria, Daneidy compartió varias historias en las que se le ve algo trasnochada contando que había vuelto a tomar después de pasar un largo tiempo sin hacerlo.

Al parecer, el alcohol le jugó una mala pasada y vivió un momento desagradable al confesar que tenía alteraciones estomacales.

“Yo ya llevaba mucho tiempo sin tomar, me tomé como 20 o 30 cervezas y he estado re-mal. Estoy suelta, me duele la cabeza, tengo escalofríos, me tiembla la piel, se me brotó la cara. Por eso, a mí no me gusta tomar… Pero estoy mal, te lo juro, que hoy estoy re-mal… Tengo náuseas, tengo de todo, me duele todo, todo, todo. Me siento tan fea, como con ganas de ‘nausear’…”, confesó Epa Colombia.