Le llueven críticas a La Liendra por fotos junto a mural de Pablo Escobar

La Liendra es actualmente uno de los creadores de contenido e influencers más reconocidos en redes sociales, pues con más de 6.3 millones de seguidores en Instagram, el joven se ha logrado ganar la admiración de sus fanáticos.

Sin embargo, Mauricio Gómez, como es su nombre original, siempre suele causar polémica en redes debido a su contenido, forma de ser y en especial, las excentricidades de las que ahora disfruta gracias a su trabajo como creador de contenido.

Ropa y zapatos de marcas exclusivas, viajes a diferentes lugares del mundo, carros y propiedades, hacen parte de las pertenencias del La Liendra, las cuales suele presumir en redes sociales.

Ahora, el creador de contenido se dispuso a viajar por diferentes ciudades del país que fueron escenario de importantes acontecimientos que cuentan la historia de Colombia.

La Liendra posó junto a mural de Pablo Escobar

Para esta oportunidad, el influencer estuvo en el barrio de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más peligrosos de Colombia, ubicado en la comuna 9 de Medellín.

En su cuenta oficial de Instagram, La Liendra publicó un carrete de varias fotografías de su recorrido por todo el lugar que construyó el capo de la droga en la década de los 80’s y que fue una de las obras benéficas que el narcotraficante hizo por los habitantes de ese barrio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue su primera foto, en la que el antioqueño posó, muy sonriente, teniendo de fondo el mural que está dedicado a Escobar.

“Hoy conocimos el barrio de Pablo Escobar. Un lugar donde vive gente hermosa y niños con muchos sueños. No glorifico a Pablo ni lo admiro, pero su historia me parece algo de loco y por eso me gusta visitar todos estos lugares con mucho respeto. ¿QUÉ LES PARECIO EL BARRIO? ¿Y que otro lugar les gustaría que visitáramos? Los leo”, escribió La Liendra en la descripción de la publicación.

Aunque el creador de contenido desactivó los comentarios en la publicación, quizá porque sabía las fuertes críticas que podría recibir, el reconocido caricaturista ‘Matador’ publicó la fotografía del influencer, tildando al joven como ignorante.

“Cuanta ignorancia en una sola foto”, escribió el Matador.