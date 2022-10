La Liendra llevó a Esperanza Gómez a su apartamento ¿qué hicieron?

El influencer Mauricio Gomez más conocido en redes sociales como La Liendra, es una de las personalidades digitales más sonadas de la web en Colombia.

Junto a su actual novia la también bloguera Dani Duke, conforman una pareja que se ha podido consolidar con el tiempo y que a pesar de no vivir juntos en el mismo apartamento en Medellín, comparten muchos momentos de su intimidad con sus millones de seguidores.

El cafetero ahora es noticia en los principales portales de internet, todo por cuenta de un encuentro que tuvo con una de las personalidades más polémicas de Colombia, se trata de la actriz de ‘nopor’ Esperanza Gómez.

El creador de contenido se ha destacado en la plataforma de Twitch ya que se le ha visto con mucha frecuencia durante los últimos días realizar videos sobre diferentes temas,.

Según el contenido compartido en redes sociales de Esperanza, se reunieron para cumplirle una fantasía a Mauricio. Pues una de estas fantasías que tenía el joven, era entrevistar a la actriz.

En la entrevista que ya está disponible en el canal de Twitch del cafetero, el quindiano se declaró fan de la actriz desde muy joven, confirmando que ha consumido y sigue consumiendo su contenido.

En el clip revelaron varios detalles de la caldense, uno de los temas que mencionó la socialité, fue que empezó su carrera en Cali como modelo, iniciando en el canal regional Telepacífico, luego pasó al modelaje y convirtiéndose en una de las modelos profesionales de ropa interior más importantes del país.

Además, reveló su participación siendo chica PlayBoy y según ella misma, la estaba “rompiendo” en este mercado, realizando diferentes campañas con mucho éxito.

La actriz, también reveló que ella soñaba con ser actriz nopor y que durante su carrera y su vida, siempre había buscado la oportunidad de ejercer el oficio, ya que el modelaje no la hacía muy feliz.

Estas y otras revelaciones sucedieron durante el encuentro con el creador de contenido.

La Liendra retó al youtuber a una pelea en un ring de boxeo, este aceptó y, según confirmó el influencer, la pelea contra Arrieta se realizará en los próximos días.

“Bueno Liendritas, ya no quiero que me toquen más el tema, pero la pelea entre Cacarrieta y yo, si se va a dar, ya el confirmó, yo también confirmé. Los equipos de trabajo se van a reunir hoy a las tres de la tarde para definir la fecha, cómo, cuándo y dónde. Estoy emocionado porque siento que alguien le tiene que demostrar al pana que en la vida no solo vale el que tenga más conocimiento ni sea más inteligente sino el que aguante más los golpes de la vida”, expresó La Liendra.

Además, aprovechó la confirmación de la pelea para seguirle enviando algunas indirectas.

“Yo tal vez no me gradué porque tenía que trabajar y no tenía un papá que me diera todo como a él, pero en el ring no te sirve escribir ni hablar mejor que yo. En el ring no va a estar tu papá. Entonces, prepárate”, afirmó el creador de contenido.