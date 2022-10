“La pelea entre ‘Cacarrieta’ y yo sí se va a dar”: La Liendra confirmó que se irá a ‘golpes’ con Nicolás Arrieta

Por estos días, La Liendra y Nicolás Arrieta se han convertido en tendencia en redes sociales luego de los constantes comentarios ofensivos que se han estado lanzando mutuamente en público. En donde, hasta Dani Duke, novia de Mauricio Gómez ‘La Liendra’, se vio involucrada para defender a su pareja.

En dichos comentarios, Arrieta y La Liendra se ‘sacaron los trapitos al sol’. Pues todo comenzó por un comentario del influencer en el que señaló que Arrieta no estaría a su altura en una confrontación física.

Te puede interesar: “Qué h*p*ta pa’ arrogante”: Yina Calderón se despachó contra ‘La Liendra’



Durante una transmisión en vivo por Twitch de Mauricio Gómez, un seguidor de La Liendra le dio la ide de pelearse con Arrieta. A lo que el influencer respondió, con tono irónico: “No, Nicolás Arrieta no me aguanta un round, yo estoy seguro de que no em aguanta un round porque no son personas que están acostumbradas a tener problemas ¿sí me entienden?”.

Al respecto, Arrieta no dudó en responderle a La Liendra criticand la contextura física del creador de contenido.

“Tan malo. Uy, estoy asustado. El h*p*ta nunca en su vida se ha tomado un Ensure, un suerito, a ver, un caldito de bienestarina, a ver si coge algo de cuerpo ¿qué es esa mierd*?”, afirmó el youtuber.

Asimismo, Nicolás se refirió a la falta de ortografía del creador de contenido y se burló de su escritura. “Te reto a escribir un párrafo sin errores de ortografía, coge un librito de ‘Nacho’, coge una ‘Urbanidad de Carreño’, en vez de pelear con la gente, edúcate”, le dijo Arrieta a La Liendra.

¿Habrá pelea entre La Liendra y Nicolás Arrieta?

Después de que La Liendra retara al youtuber a una pelea en un ring de boxeo, este aceptó y, según confirmó el creador de contenido, la pelea contra Arrieta se llevará a cabo en los próximos días.

Mira también: “Me fascinaron”: Criticas a ‘La Liendra’ por comprar tenis de más de 5 millones de pesos



“Bueno Liendritas, ya no quiero que me toquen más el tema, pero la pelea entre Cacarrieta y yo, si se va a dar, ya el confirmó, yo también confirmé. Los equipos de trabajo se van a reunir hoy a las tres de la tarde para definir la fecha, cómo, cuándo y dónde. Estoy emocionado porque siento que alguien le tiene que demostrar al pana que en la vida no solo vale el que tenga más conocimiento ni sea más inteligente sino el que aguante más los golpes de la vida”, expresó La Liendra.

Asimismo, aprovechó la confirmación de la pelea para seguirle enviando algunas pullas.

“Yo tal vez no me gradué porque tenía que trabajar y no tenía un papá que me diera todo como a él, pero en el ring no te sirve escribir ni hablar mejor que yo. En el ring no va a estar tu papá. Entonces, prepárate”, afirmó el creador de contenido.