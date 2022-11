La felicidad de Daniela Álvarez por volver a correr: “Soñaba con este momento”

La presentadora de televisión Daniela Álvarez, ha mostrado todo su proceso de recuperación luego que una de sus piernas fuera amputada, por una isquemia.

Mira también: Con emotivo video, Daniela Álvarez recordó lo feliz que la hacía bailar

Con terapias, ejercicio y mucha disciplina, la empresaria ha conseguido poco a poco recuperar su movilidad. Como ella lo dice, con pequeños pasos ha logrado grandes cambios en su día a día.

La presentadora y modelo, sorprendió a todos sus fans durante este fin de semana, tras publicar un video en el que compartía su emoción de volver a correr.

Lo hizo durante la prueba de atletismo ‘Corre mi tierra’, en donde junto a su mamá, amigas y su hermano, el deportista Ricki Alvarez, quien ha sido su gran apoyo en el deporte y en su recuperación, demostró lo orgullosa que se sentía de haber corrido sus primeros cinco kilómetros.

Te puede interesar: Daniella Álvarez descresta con su belleza con fotos en bikini

“Soñaba con este momento, ¡VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarse, pero mi prótesis hacia el trabajo de mis dos pies”, indicó Daniela.