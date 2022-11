Harry Styles en Colombia: Estas son las 10 canciones más populares del artista

El sueño de miles de fanáticos de Harry Styles en Bogotá está por cumplirse, pues el próximo 27 de noviembre el cantante británico llegará a la capital del país para presentarse por primera vez como solista. Pues la última vez que Harry pisó suelo colombiano, fue en abril de 2014, cuando aún hacía parte de One Direction.

Recordemos que, Styles inició su trayectoria musical siendo parte de One Direction, una de las bandas de pop más reconocidas a nivel mundial, en donde estuvo por seis años. Pues en 2016 el artista británico decidió retirarse de la agrupación y empezar su carrera como solista.

A comienzos de 2022, Harry anunció su gira mundial ‘Love On Tour’, con la que se presentaría en Colombia, lo cual emocionó a los miles de fanáticos que han seguido de cerca su trayectoria y música.

Las 10 canciones más populares de Harry Styles

Aunque One Direction se posicionó rápidamente como una de las bandas más influyentes y reconocidas a nivel mundial, el éxito de Harry Styles no acabó cuando salió de la banda, pues el británico fue ganando gran reconocimiento como solista consolidándose como uno de los artistas más escuchados a nivel mundial.

Este es el top 10 de las canciones más populares del cantante británico.

1. As It Was

2. Sing Of The Times

3. Cherry

4. Kiwi

5. Falling

6. Adore You

7. Lights Up

8. Sweet Creature

9. Golden

10. She

¿Dónde será el concierto?

Después de un gran descontento, por parte de los fans de Harry Styles, por el lugar en el que sería el concierto, que en un inicio era el Parque Salitre Mágico, este 2 de noviembre los organizadores oficiales del evento anunciaron que el nuevo lugar del concierto es el Coliseo Live, en Bogotá.

La disputa inició después del concierto de Dua Lipa, quien se presentó en el Parque Salitre Mágico. Recordemos que, los miles de asistentes al concierto de la británica se quejaron por la ubicación, dado que desde ninguna localidad se podía apreciar el escenario y la calidad del sonido también fue precario.

Por lo cual, los fanáticos de Harry Styles no querían que sucediera lo mismo con el concierto de su ídolo.