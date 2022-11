Danna Paola preocupó a sus fanáticos al sufrir golpe en pleno concierto

Danna Paola inició este 11 de noviembre su gira XT4S1S, la cantante tuvo un imprevisto en el primer show. La cantante estaba bastante emocionada por cantar junto a todos sus fanáticos y siguió el show aunque estaba herida.

El inicio de la gira tuvo varios imprevistos, ya que las fechas tuvieron que cambiar ya que algunos proveedores no cumplieron y se tuvo que trasladar, pues en un principio iba a ser el 4 de noviembre.

Sin embargo, durante una de las canciones la cantante se golpeó y tuvo que recibir atención médica ya que estaba sangrando. La misma cantante salió al escenario a aclarar lo que había pasado, pues tenía una venda en la cabeza y el show se detuvo por un tiempo.

La cantante dijo que mientras estaba cantando se golpeó ella misma y se abrió la ceja. Aseguró que creía que se había hecho daño ella misma con su rodilla en uno de los pasos de las coreografías.

“Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro (…) cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”, comentó.

La artista siguió su show, pero tuvo que ser vendada para que se le parara el sangrado de su ceja. Además, sus fanáticos le demostraron el amor enviándole un peluche. Pero, este golpe y los imprevistos que tuvo el concierto no le dañaron el momento a la mexicana.

La mujer les agradeció a sus fanáticos por haber cantado sus canciones a grito herido y aseguró que lo dieron todo.

“Guadalajara, voy a recordar esta noche toda mi puta vida. Me acaban de dar el mejor ‘opening night’ de mi vida. Me voy con un chipote en el ojo, pero feliz, agradecida, gracias por su energía, su amor. Lo dimos todo, gracias”, comentó.