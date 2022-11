‘Justo en el cora’: Disney estaría preparando ‘Diario de una princesa 3’

The Hollywood Reporter emocionó a nuestro niño interior luego de confirmar que Disney estaría preparando la próxima entrega de ‘Diario de una Princesa 3’, una de las producciones más esperadas por los fanáticos de la franquicia.

Al parecer, Disney + cumplirá el sueño de miles de personas estrenando su 3 parte después de un poco más de dos décadas.

Recordemos que, la primera parte de la película se estrenó en el 2001 en Colombia. Una adolescente algo despistada que se convirtió en la heredera del trono en Genovia tras la muerte de su padre, el rey Phillipe Renaldi.

Aunque aún no se conocen detalles de la producción, se sabe gracias a las fuentes de The Hollywood Reporter, que la producción será una continuación de la serie original y no un reboot como ya ha sucedido con otras series en Disney.

Anne Hathaway interpretará nuevamente a ‘Mia Thermopolis’

Aun no se han confirmado los actores que harán parte de esta nueva producción, sin embargo, se espera que Anne Hathaway vuelva a interpretar a ‘Mia’.

La actriz en diferentes ocasiones se ha mostrado interesada en volver a interpretar este personaje, con el que no solo enamoró a miles de personas, sino que también impulsó su carrera como actriz.

De hecho, en el 2019 la actriz se pronunció y afirmó que el guión para una 3 parte de ‘Diario de una Princesa’ ya estaba escrito, que solo era cuestión de tiempo, porque la idea de hacerla es que todo saliera a la perfección.

“Yo quiero hacerla, Julie quiere hacerla, Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerla (…) todos queremos realmente que se haga, es solo que no queremos hacerla a menos que sea perfecta, porque amamos esta película tanto como ustedes”, dijo Hathaway.

Por ahora se esperan más detalles de esta hermosa producción que ha marcado generaciones con su divertida historia.