Trend de Tik Tok de LOS40 pone a bailar a quienes quieren ir a ver a Harry Styles

Después de una larga espera y hasta de un cambio de locación, ya se va acercando la fecha de disfrutar el show del gran Harry Styles que llega a Colombia este próximo domingo 27 de noviembre al Coliseo Live en Bogotá.

LOS40 Colombia, que es la emisora oficial del evento, creó un concurso en el que miles de colombianos y fanáticos al cantante, han participado para poder ganarse entradas gratis al tan esperado show.

El britanico además de ser toda una celebridad mundial, ha demostrado tener un grupo de fans fiel y comprometido con su larga trayectoria musical.

Precisamente su público colombiano ha sido partícipe de un trend musical que se está tomando las redes sociales, especialmente Tik Tok.

Con el audio “mira como bailo por ver a Harry Styles, LOS40 me lleva a ver a Harry Styles” los fans del intérprete de ‘Sign of the Times’, ‘Watermelon Sugar’ y ‘Adore You’, han creado curiosas coreografías en las que dejan ver el derroche de creatividad y ritmo con el que cuentan.

HARRY STYLES SE UBICA COMO EL FAMOSO JOVEN MÁS RICO DE REINO UNIDO

Con una riqueza estimada en 116 millones de libras esterlinas, lo que equivale a más de 669 mil millones de pesos colombianos, Styles, ocupa por primera vez en su vida el tan anhelado puesto. Quitándole el primer puesto durante tres años consecutivos, al cantante Ed Sheeran.