“Me bailaron los ojos”, le llueven piropos a Shaira por sensual twerking

Shaira es una de las artistas revelación de este año, pues la pequeña y tierna niña que conocimos durante su paso por el ‘Factor X’, ahora es toda una mujer y se está robando más de un corazón por su contenido en redes sociales.

La santandereana se ha destacado por su talento en la música, pues a pesar de su edad, ha logrado construir una solida carrera musical y sus canciones sin duda han puesto a más de uno a cantar.

Cabe resaltar que la joven de 19 años ha revolucionado las redes sociales, pues suele ser muy activa, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde presume su escultural cuerpazo la mayoría de veces con divertidos videos bailando o cantando.

Además, ha sido la imagen de diferentes marcas y por supuesto en sus redes comparte cada una de sus canciones.

Shaira enamora con sensual baile

La creadora de contenido dejó a más de uno sin aire luego de compartir a través de su cuenta de Instagram un video en el que saca sus pasos ‘prohibidos’.

La joven se subió la camisa, se puso de espalda y movió su retaguardia al ritmo de la música, razón suficiente para poner a volar la imaginación de sus más de un millón y medio de seguidores.

Quienes no esperaron mucho tiempo para comentar la publicación y hacerle saber lo hermosa que se ve allí.

“Que guapa estás”, “uy, que es esa habilidad”, “eres demasiado hermosa”, “me fascina como eres, siempre con una energía que contagia”, “diosa, cada vez más hermosa”, “me sorprende en la mujer tan hermosa que te has convertido”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el video.

Le llueven pretendientes

La colombiana suele ser muy reservada con su vida privada, por lo que poco se sabe sobre su vida amorosa, de hecho, durante dinámicas de preguntas y respuestas los usuarios le han preguntado por su novio.

A lo que ella evita la pregunta o responde sin dar alguna conclusión, por lo que no se sabe a ciencia cierta si tiene o no pareja.

Sin embargo, en varias ocasiones ha asegurado que prefiere los hombres mayores y no jóvenes de su misma edad o menores.