“Pilas se le incendian esas nalg*s”: Manuela Gómez habló sin tapujo sobre Yina Calderón

Muy poco se conoce de Manuela Gómez en redes sociales, aunque la ex participante de ‘Protagonistas de Novela’, fue bastante polémica durante una época, al parecer siguió con su vida dejando en segundo plano su vida pública.

De hecho, una de sus últimas polémicas conocidas a través de las redes sociales fue una pelea con Yina Calderón, en donde ella aseguraba que le había comprado varias Barbies, algunas ediciones limitadas, esto con el compromiso de que Yina iba a realizarle publicidad de sus productos a través de su Instagram.

Cabe recordar que ambas llevaban una mala relación, sin embargo, en una época lograron conciliar y ser amigas, pero ocurrió el problema de las muñecas y su amistad volvió a romperse.

‘Survivor, la isla de los famosos’

Mucho se ha comentado sobre el nuevo reality que está preparando el canal RCN. La dinámica del programa consiste en dejar a 22 famosos en una isla deshabitada, allí los participantes se dividirán en tribus y lucharán en batalla.

Al parecer Marcela Reyes y Manuela Gómez son unas de las participantes y hace poco se reunieron y compartieron historias en sus cuentas de Instagram como si fueran amigas.

Yina Calderón reacciona a la amistad de Manuela y Marcela

En diferentes ocasiones, la creadora de contenido ha dejado saber que Marcela y ella son amigas, por lo que al enterarse de la amistad que ahora tenía con Manuela, no pasó mucho tiempo para que se pronunciara.

“No es una buena persona y Marcela lo sabe. Marcela le habla y la saluda por el momento, pero ella sabe que con Manuela hay que tener cuidado. Marcela es mi amiga, me ha abierto las puertas de su casa, su mamá, su esposo, su bebé, siempre ha sido conmigo especial (…) ella sabrá lo que hace y ella sabrá que hacer y a qué atenerse”, dijo Calderón.

Manuela se pronunció ante los comentarios de Yina

La mujer compartió un par de historias en las que habla sin tapujo y de manera contundente sobre Yina asegurando que lo que siente es envidia.

“Para mí son puras patadas de ahogada (…) no dejan que uno esté en armonía con las personas porque tiran los mier*azos, ¿qué será? Envidia, en las acciones se conocen a las personas, no solo en la palabrería (…) el que tiene rabo de paja mamita, no se arrima a la candela y usted sí que lo tiene de paja, pilas se le incendian esas nalg*s”, dijo Manuela.