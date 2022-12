“Eso está como de moda”: La Liendra respondió ante el deseo de Dani Duke de tener hijos

La Liendra y Dani Duke fueron tendencia en las últimas horas por cuenta de unas declaraciones que hizo la influencer sobre su deseo de ser madre, pues, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, le preguntaron sobre sus planes a futuro.

Pues sus seguidores le dijeron que cómo se veían en unos cuantos años más, a lo que Daniela respondió que: “En cinco años espera ya tener un hijo, una bonita familia. Vivir tranquila y tener la marca de belleza más exitosa del planeta tierra”.

Su respuesta generó un sinfín de reacciones, pues muchos de sus seguidores se empezaron a preguntar si esos planes serían los mismos que su actual pareja sentimental ‘La Liendra’.

La Liendra respondió si quiere tener hijos

Tras las declaraciones de Dani Duke, los seguidores no perdieron oportunidad en cuestionarle a Mauricio, nombre real de La Liendra, sobre cuándo piensa tener hijos con su novia.

“Por el momento no quiero tener hijos, pero a mis 25 años sí quiero tener mi primer bebé, ojalá sea varón, si sale niña no importa, pero siempre he soñado con un varón, entonces tengo 22 años así que faltan 3 años para eso”, expresó La Liendra.

Al respecto de su relación con Dani Duke, empezó diciendo que, si bien le daría mucha felicidad que su novia llegase a quedar embaraza en estos momentos, no es precisamente lo que quiere.

“Igualmente, mi novia es una mujer hermosa e increíble, entonces si ella llega a decirme que está en embarazo me daría demasiada felicidad, aunque sé que ella quiere tener hijos en tres años también, entonces si la vida nos tiene juntos durante ese tiempo puede que lleguemos a planear un hijo juntos, pero por el momento nos estamos conociendo y desarrollando. Aún siento que mi novia y yo estamos creciendo en la vida y ahora estamos centrados en nosotros y conociendo nuestros gustos, miedos y sueños”, respondió el influencer.