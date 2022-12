¿Cuánto gastó la Liendra en su viaje a Qatar? Aquí les contamos la millonada que le costó

Durante la Copa del Mundo, han sido varios los famosos colombianos que han tenido la oportunidad de disfrutar de la fiesta del Mundial que se celebra en Qatar por estos días y que ya se encuentra en octavos de finales.

La Liendra, es uno de los famosos de la farándula criolla que visitó el país de Medio Oriente para vivir de cerca el evento futbolístico. A diferencia de otras celebridades colombianas que fueron patrocinadas por reconocidas marcas a vivir el Mundial 2022, Mauricio Gomez, nombre de pila del creador de contenido, pagó todos los costos que este viaje amerita, como son los tiquetes en primera clase, hospedaje, alimentación, entradas a los partidos de fútbol y otros gastos.

En las últimas horas, el quindiano reveló la astronómica cifra que gastó durante los quince días que estuvo visitando el país asiático. De acuerdo a sus palabras, el costo total fue de 20 mil dólares, aproximadamente unos 50 millones de pesos.

“Tengamos claro lo que yo hice, el tiempo que duré y a los partidos que fui. Yo duré un total en Qatar de 15 días en la ciudad de Doha. Me fui y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y en dos de Messi, ósea un total de cinco, y con todo eso me costó un total de 20 mil dólares. Fue lo que se me fue en total en el mundial”, manifestó el creador de contenido.