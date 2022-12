Shaira reveló qué fue lo que le dieron cuando ganó el ‘Factor Xs’ en 2011

Shaira se ha convertido en una de las personalidades más reconocidas de la farándula nacional, pues su paso por el concurso de música ‘Factor Xs’, del canal RCN, le abrió paso en la industria musical.

La joven cantante se convirtió en la ganadora de la edición del 2011 del concurso cuando a penas tenía 8 años, en donde ganó por su impresionante interpretación de ‘Cucurrucucú Paloma’. Desde entonces, su voz sigue retumbando en los oídos de sus seguidores.

Actualmente, la joven tiene 19 años y se encuentra dedicada a su carrera musical y finiquitando algunos detalles de sus próximos lanzamientos musicales, los cuales estarán disponibles para el 2023.

Después de 11 años, los seguidores de la cantante y del ‘Factor X’ se han preguntado sobre qué hizo Shaira, en su momento, con el dinero o el premio que ganó en dicho concurso. Al respecto, la cantante respondió en redes sociales.

¿Qué ganó Shaira en ‘Factor Xs’?

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, los seguidores de Shaira le preguntaron sobre qué había hecho con el dinero que se ganó en el concurso. Al respecto, la cantante expresó que, a diferencia de lo que muchos pensaban, el premio no fue monetario.

“Cuando eran programas de niños, no daban dinero. Y es chistoso, porque mucha gente creyó que cuando yo llegué a Barbosa creyó que yo estaba embilletada, incluso llegó la policía a decir que si yo necesitaba seguridad, porque tenía una suma de dinero muy grande y que no sé qué y nada que ver porque a mí no me dieron dinero en el Factor, fueron regalos materiales”, expresó la cantante.