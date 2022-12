Video: ¡En silla de ruedas! Así salió una fanática del concierto de Feid en Bogotá

Feid no ha parado de cosechar éxitos desde que decidió darle un giro a su carrera musical al lanzarse como cantante, pues, vale recordar, que Salomón Villada, se dedicó durante varios años a componer canciones con las que artistas como Reykon, Maluma y J Balvin ‘pegaron’ en diferentes emisoras.

Ahora, el cantante paisa se metió en las grandes ligas del género urbano en el país y, la gran mayoría de sus canciones, se han convertido en himnos para millones de personas en el mundo que se volvieron fanáticas del ‘Ferxxo’.

Como resultado de su éxito, el intérprete de ‘La Inocente’ empezó una gira por Colombia con ‘Ferxxo Nitro Jam’ en donde estuvo en Medellín y Bogotá, en esta última, tuvo tres presentaciones en el Movistar Arena con sold out en las tres fechas.

Ahora, el cantante paisa anunció que se irá de gira por varios países de Latinoamérica entre los que están Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y más. Estos shows los llevará a cabo desde febrero del 2023.

Fan salió en silla de ruedas del concierto de Feid

Durante el pasado fin de semana, las redes se inundaron de videos de los tres conciertos del ‘Ferxxo’ en Bogotá, pues con un show que muchos calificaron como ‘espectacular’, miles de asistentes vibraron al ritmo de los mejores éxitos de Feid.

Los atuendos verdes y las gafas, características del paisa, estuvieron presentes entre todos los asistentes a las tres fechas. Sin embargo, un peculiar hecho, que sucedió en el concierto y que se hizo viral en redes, se robó la atención de los internautas.

Se trató de un video compartido a través de TikTok en el que se ve a una mujer, en aparente estado de embriaguez, salir del concierto del Ferxxo en silla de ruedas.

“Si no sales así del concierto del Ferxxo…no fuiste al concierto del Ferxoo”, fue el mensaje con el que la usuario de TikTok compartió el video.

En la grabación se ve la zona de platea un poco desocupada mientras una mujer, que tiene la cabeza descolgada, va en una silla de ruedas mientras alguien la empuja y otro hombre la va grabando.

El video obtuvo más de 74 mil reproducciones y cientos de comentarios por parte de varios internautas que se sintieron identificada con la mujer y expresaron que “La vida es una” y así hay que vivirla y más escuchando Feid.