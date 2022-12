“Entré en pánico”: Luisa Fernanda W relató el desagradable momento que pasó durante el primer viaje de Domenic en avión

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más reconocidas de la farándula nacional, por lo que su vida íntima y personal siempre ha sido de gran interés para sus 18 millones de seguidores y más cuando se convirtió en mamá.

Después de que la influencer mostró su lado maternal con la llegada de Máximo, Luisa fue ganando aún más seguidores y muchos admiraron su rol maternal. Ahora, a solo dos años de haber tenido a su primer hijo Máximo, nació Domenic, un hermoso bebé que ha cautivado en redes por sus ojos claros.

Desde el nacimiento de su segundo bebé, quien tiene más de un mes de nacido, la influencer no ha dejado de compartir incontables videos y fotos de todo lo que ha sido este proceso de tener dos hijos. Además, de los duros momentos que ha pasado por cuenta de la lactancia.

Ahora, Luisa volvió a compartir una desagradable historia que vivió durante el primer viaje de su hijo Domenic en avión, pues Luisa y sus hijos estaban viajando a Medellín, ciudad donde Pipe Bueno tiene su concierto por la celebración de los 15 años de carrera artística.

¿Qué le pasó a Luisa Fernanda W con Domenic?

A través de un ‘story time’, la creadora de contenido relató el engorroso momento que vivió junto a su bebé a bordo de un avión para acompañar al cantante en su concierto en Medellín este 9 de diciembre.

“Nos montamos en el avión y yo súper tranquila dije: Domenic va a dormir, porque está llenito, está cambiadito, cuando de repente lo tengo en el pecho y voy sintiendo que él hace popó y más popó y luego siento una agüita, me miro y literalmente, el popó le ha traspasado”, empezó contando la influencer.

Al respecto, Luisa pensó que lo iba a cambiar a penas llegaran a Medellín, sin embargo, todo cambió cuando sintió que su bebé empezó a hacer del cuerpo sin parar manchando su ropa y la de Luisa.

“Me paré a cambiarlo, puse la toallita con la que la cambió normalmente, empiezo a sacar todos los pañitos y demás… yo me doy cuenta de que está demasiado cagado, entonces yo no sabía cómo agarrarlo, entré en pánico, pero me hice la de la mujer maravilla”, continúo diciendo.

Sin embargo, un percance ajeno a ella hizo que todo se pusiera peor, pues el avión empezó a pasar por un momento de turbulencia que la puso en una situación aún más engorrosa.

“Cuando de repente yo me miro me veo las manos llenas de popó… el bebé empezó a chapalear, tiró el pañal al piso, y me da a mí por mirar alrededor y el baño estaba literalmente todo cagado”, expresó Luisa.

Finalmente mencionó que pudo cambiar a su bebé y limpiar el baño rápidamente con toallitas, sin embargo, al salir del baño todos los demás pasajeros la miraron con cara de angustia y pesar.