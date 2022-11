Pipe Bueno resolvió lo que todos se preguntaban sobre los ojos de su hijo Domenic

Durante los últimos días ha sido noticia el nacimiento del segundo bebé de la creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno, hecho que desde antes que naciera Domenic, ya aparecía en todos los titulares de los medios de entretenimiento más importantes del país.

Hace poco la familia decidió mostrar el rostro de su pequeño, ya que desde su nacimiento no lo habían hecho público, cuidando la imagen de la criatura. Esto, lo tenían planeado para cuando su hijo terminara el periodo de ‘bebé canguro’.

Con la presentación oficial de la criatura por medio de una sesión fotográfica, ambos artistas también confirmaron el color de los ojos de su segundo hijo. Los ojos color azul claro, terminaron por enamorar a todos los internautas con la belleza del pequeño recién nacido.

Lo que también generó gran curiosidad entre los internautas, pues ninguno de los padres tiene los ojos claros, por tal motivo y a raíz de todos los comentarios recibidos y por medio de una dinámica de preguntas en sus redes sociales, el cantante quiso referirse al tema.

“Yo tengo aquí un debate con mi mujer y es que todos los bebés nacen con una telita como gris, pero Luisa dice ya que son ojos claros. Pilas, yo no digo que no, porque puede ser… O sea, Lu es oftalmóloga, yo no sé en qué momento, pero no, puede que sí, o sea, yo la verdad digo como que toca esperar”, explicó el también actor de Disney.

Como afirman algunos internautas a través de las redes sociales, el tiempo le dará la respuesta a todos los que presentan la misma duda.