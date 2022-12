“Lejos, pero aquí”: Natti Natasha recibió millonario regalo de Raphy Pina desde la cárcel

Desde mayo de 2022 Natti Natasha y su esposo Raphy Pina están pasando por uno de los momentos más difíciles en su relación, pues el productor se encuentra privado de la libertad por posesión ilegal de armas y debe pagar una pena de 3 años y 5 meses.

Sin embargo, la cantante dominicana no ha dejado solo a su esposo y siempre ha demostrado su completo apoyo. Por su parte, Pina ha intentado estar presente en la vida de su esposa e hijos a través de la virtualidad.

En esta oportunidad, Raphy no dejó pasar por el alto el cumpleaños número 36 de su esposa y decidió sorprenderla con un lujoso regalo que le llegó a su casa, por lo cual, con gran felicidad, la intérprete de ‘Sin Pijama’ presumió en redes sociales el regalo que Pina le dio.

El lujoso regalo de Raphy Pina a Natti Natasha

En un emotivo video publicado por el productor en su cuenta oficial de Instagram se logra apreciar el momento en el que Natti recibe el regalo, pues teniendo a su esposo en una llamada, la cantante haló una cinta para abrir una caja gigante.

El lujoso regalo fue una lujosa camioneta marca Mercedes Benz G63 avaluada en más de 1000 millones de pesos colombianos.

“Lejos, pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme, nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pasé mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad.Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada, y eso que me las llevo todas lol. GRACIAS porque se que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa’ llorar contigo de la felicidad. TE AMO PARA SIEMPRE. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado”, fueron las palabras que escribió Natti Natasha en la publicación del video.

Por su parte, Raphy también le dedicó unas emotivas palabras en las que expresó el inmenso amor y agradecimiento que siente por su esposa.

“Dios permite que uno busque la felicidad, muchas veces es difícil encontrarla, pero cuando lo logras, busca la manera de mantenerla, y no significativamente con lo material, eso es segundo plano, si no con amor que eso no se compra en ningún lugar, con respeto y valores. Te felicito una y mil veces por qué tenerte es un privilegio único. Dios te me bendiga mucho. Nos vemos pronto”, escribió Pina.