Pipe Bueno logró Sold Out en el Movistar Arena de Bogotá

Pipe Bueno celebró sus 15 años de carrera artística el pasado 10 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá, con un sold out donde el público vivió toda una experiencia con una puesta en escena impecable, pirotecnia, luces, tarima; un concierto que movió todas las fibras.

El momento más emotivo de la noche fue cuando el artista manifestó con gran emoción y lágrimas que: “Dios los bendiga muchas gracias por haberse dado esta cita conmigo. Bogotá, este sueño no sería una realidad si ustedes no se hubieran dado esta cita aquí conmigo y hoy me hacen un hombre completamente feliz, resulta que desde que me volví papá no sé, pero lloro más fácil por todo, solamente quiero decirles muchas gracias por hacerme hoy tan feliz, por celebrar conmigo estos 15 años y solamente espero que todo lo que he preparado supere las expectativas. Mamá a partir de este momento no te puedo cumplir la promesa me voy a emborrachar con mi gente esta noche”.

Te puede interesar: “La rompiste”: Luisa Fernanda W a Pipe Bueno tras concierto en Bogotá en donde cantaron juntos



Durante cuatro horas consecutivas el artista ratificó su talento y versatilidad con un recorrido musical entre lo popular, lo urbano y el mariachi. Los artistas fueron entrando a tarima uno a uno e interpretando con Pipe a dúo sus temas más exitosos.

Dentro de las sorpresas de la noche estuvo la cuota urbana con el puertorriqueño Guaynaa, la interpretación de 'El Último Adiós' con su esposa Luisa Fernanda W y 'Aguardiente' con su hermano Miguel Bueno y Pasabordo. Sus fanáticos y asistentes corearon de principio a fin todos los temas.

Una noche llena de sorpresas

El cantante caleño presentó su nuevo sencillo 'Prohíbido', una canción que fusiona magistralmente los géneros popular, vallenato y urbano. Luego, apareció con traje de mariachi junto a Juan Pablo Navarrete para interpretar 'Guaro', el gran éxito popular del momento.

Una vez terminó la canción más esperada de la noche, fueron apareciendo uno a uno en el escenario el maestro Fernando Burbano, Jessi Uribe, quien fue recibido por el público con gran ovación y junto a Pipe interpretó 'Dulce pecado'. El cantante Jhonny Rivera arribó al escenario con 'Usted no me Olvida', finalmente en el escenario hizo su aparición Alzate, con 'Maldita Traiciòn'.

Mira también: Pipe Bueno resolvió lo que todos se preguntaban sobre los ojos de su hijo Domenic

Para el cierre los artistas interpretaron el gran éxito musical 'Guaro remix', tema donde el público eufórico canto, vibró y nuevamente encendieron las luces de sus celulares, ya que es la primera vez que la cantan juntos en un evento.

El artista se tomó un espacio para recordar y homenajear a los grandes de la ranchera en el mundo: Darío Gómez y Vicente Fernández, a quienes todo el público rindió su respeto y admiración.

Para un cierre magistral, el mariachi hizo su presentación, y Pipe Bueno tras cinco horas de show agradeció a todos sus asistentes, invitados y fans, por acompañarlo a celebrar sus 15 años de vida musical.