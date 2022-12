Adele aceptó haber regresado nuevamente a terapia; le contamos el motivo

Adele Laurie Blue Adkins, conocida globalmente como Adele, es una de las cantantes más reconocidas, premiadas y aclamadas del pop en los últimos años.

La multiganadora de Grammys, de varios Globo de Oro y de otros importantes reconocimientos a nivel internacional, retomó los escenarios y llegó arrasando con música, talento y sinceridad.

Te puede interesar: NCT 127 es la primera banda de K-Pop en llegar a Colombia

Fue durante una de sus más recientes presentaciones que la cantante británica se sinceró con su público, teniendo un espacio humano y de cercanía con sus fans. La intérprete de ‘Skyfall’, admitió haber regresado nuevamente a terapia.

"Empecé a ir a terapia de nuevo porque pasé algunos años sin ella", le comentó a sus seguidores en su último concierto en Las Vegas. "Necesitaba empezar de nuevo. Cuando me estaba divorciando, hacía cinco sesiones al día", completó la cantante.

Mira también: Harry Styles pausó su concierto en Bogotá por acumulación de personas

Luego de la reveladora cifra en la que mencionó que tuvo que asistir a terapia al menos cinco veces al día por motivo de su divorcio, confirmó que tuvo que retomar.

"Mi terapia de esta semana fue muy interesante", mencionó. "Se trataba de estos espectáculos. Siempre me emocionó mucho. Me encanta hacer música, pero hay algo que realmente me aterroriza y me llena de pavor al cantar en directo", dijo la artista.

Lee también: Adele y Sam Smith serían la misma persona, de acuerdo a una teoría conspirativa

El año pasado en una entrevista con la revista Vogue, la celebridad afirmó que presentarse frente a un público le provocaba pánico escénico y cada vez que pisaba un escenario, sufría.

Tras su regreso a los escenarios, el temor regresó, situación que provocó que la mujer de 34 años, retomara las terapias para trabajar en la ansiedad que producen los conciertos.

"Siempre me he presionado mucho para que todo sea perfecto", finalizó la cantante en el espacio de sinceridad que tuvo con su público en Las Vegas.