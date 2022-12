Álvaro Díaz prende la fiesta con su nuevo sencillo ‘Supra 94tro’

El rapero puertorriqueño Álvaro Díaz, no para de sorprender a sus miles de seguidores y para cerrar el 2022 con broche de oro presenta su nuevo sencillo títulado 'Supra 94tro'.

El tema de reggaetón, que llega en el cierre de su exitosa gira de conciertos por Estados Unidos, fue producido por Oceanvi, Jota Rosa y Caleb Calloway y forma parte de su próximo álbum de estudio ‘Sayonara’, el cual saldrá el próximo año a través de Universal Music Latino y bajo el manejo de NEON16 y Top Floor Talent.

“Lo cool de este tema es que sigo experimentando con sonidos nuevos. Llevo 10 años haciendo música y es mi primer reggaetón como solista. En el video, llevo puesto mi look característico que he lucido en mi gira estadunidense el cual está inspirado en algunas de mis películas favoritas como Blade, Matrix y Fight Club. Estoy emocionado con este tema y mi próximo álbum,” explica Díaz.

'Supra 94tro' llega con visuales dirigidas por Juanchi Gonzalez y filmadas en Orlando, FL. El video ejemplifica por qué Díazes considerado un genio creativo y continúa recibiendo elogios por su estilo innovador por parte de sus colegas, fanáticos y de la crítica.

La escena de apertura muestra a un Álvaro dormido, que al parecer se ve aburrido con la vida, cuando de momento se encuentra en una relación con una mujer alienígena quien lo lleva en un viaje en un Supra del ’94. La temática del video continua la narrativa que Díaz siempre se enamora de la mujer equivocada.

Este 2022 consolidó a Díaz como uno de los artistas globales más emocionantes y prometedores entre la nueva ola de artistas latinos urbanos, quienes hacen música en sus propios términos.

La semana pasada, Pandora reveló el listado Artists to Watch in 2023: The Pandora Ten, que incluyó a Díaz como uno de los artistas que harán grandes avances en el 2023, siendo el único artista Latino incluido en la lista.

Desde desfilar en importantes pasarelas en New York Fashion Week, hasta agotar las entradas de su show debut en una arena en México y la mayor parte de su gira por los EE.UU. al lanzamiento de sencillos aclamados por la crítica, Díaz va por buen camino para tener un fructífero 2023.

Estará haciendo su debut en Lollapallooza Argentina y Chile en marzo de 2023 además de lanzar más música de su muy esperado álbum ‘Sayonara.’