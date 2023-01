¿Cambiará de género musical? Mike Bahía celebró el éxito de su nueva canción ‘De qué manera’

Mike Bahía ha logrado consolidarse como uno de los cantantes más populares del país, pues con su estilo único y gran talento ha conquistado los corazones de sus miles de seguidores.

No cabe duda de que el caleño cerró el 2022 con broche de oro tras presentar su nueva canción ‘De Qué Manera’, una salsa con la que le rindió un especial homenaje a Cali, la ciudad que lo vio nacer.

El intérprete de canciones como ‘Esta noche’, ‘Buscándote’, ‘Cuenta conmigo’, entre otras, ha destacado como uno de los referentes más grandes del pop en Colombia, por lo que su exploración en la salsa dejó boquiabiertos a sus a fanáticos, encantando a miles.

Te puede interesar: "Un Mini Mike": Greeicy Rendón mostró por primera vez el rostro de Kai

Fue tal su éxito que, con pocos días de su lanzamiento, la canción logró cautivar al público, haciendo de este tema el número uno en Colombia en la lista general de monitor latino, celebrando la continuación de Mike a rescatar sonidos tradicionales que hoy unen a generaciones mayores con todo un público de millennials y centennials que se ha dejado contagiar de este ritmo y letra exquisitos.

‘De Qué Manera’ fue compuesta y producida por Mike junto a Keityn y el equipo de La Crème, quienes se han distinguido dentro de la industria musical por crear una oleada de hits a nivel mundial.

Esta canción cuenta con la participación OILO reconocido productor y pianista, quien trabajado con exitosos artistas del género como Willy García.

“Quién me conoce sabe que esta canción es un gusto y un sueño que me tenía pendiente, me siento muy agradecido… Esta canción está llena de magia por la cantidad, calidad de talentos y apasionados que se involucraron en ella”, indicó Mike.

El video y la canción se encuentran disponibles en todas las plataformas musicales.

¿Mike Bahía cambiará de género musical?

El rotundo éxito de su más reciente canción tiene a todo el mundo comentado y hablando sobre el gran talento de Mike Bahía, demostrando así que es un artista muy versátil que logra acomodarse a cualquier género.

El tema provocó toda una lluvia de aplausos y halagos para el artista que dejó a los internautas y amantes de la música sorprendidos con su talento para la salsa, pues como buen caleño dejó ver que tiene todo el sabor y swing para brillar en este género musical.





Mike Bahía ha logrado consolidarse como uno de los cantantes más populares del país, pues con su estilo único y gran talento ha conquistado los corazones de sus miles de seguidores.

No cabe duda de que el caleño cerró el 2022 con broche de oro tras presentar su nueva canción ‘De Qué Manera’, una salsa con la que le rindió un especial homenaje a Cali, la ciudad que lo vio nacer.

El intérprete de canciones como ‘Esta noche’, ‘Buscándote’, ‘Cuenta conmigo’, entre otras, ha destacado como uno de los referentes más grandes del pop en Colombia, por lo que su exploración en la salsa dejó boquiabiertos a sus a fanáticos, encantando a miles.

Fue tal su éxito que, con pocos días de su lanzamiento, la canción logró cautivar al público, haciendo de este tema el número uno en Colombia en la lista general de monitor latino, celebrando la continuación de Mike a rescatar sonidos tradicionales que hoy unen a generaciones mayores con todo un público de millennials y centennials que se ha dejado contagiar de este ritmo y letra exquisitos.

‘De Qué Manera’ fue compuesta y producida por Mike junto a Keityn y el equipo de La Crème, quienes se han distinguido dentro de la industria musical por crear una oleada de hits a nivel mundial.

Esta canción cuenta con la participación OILO reconocido productor y pianista, quien trabajado con exitosos artistas del género como Willy García.

“Quién me conoce sabe que esta canción es un gusto y un sueño que me tenía pendiente, me siento muy agradecido… Esta canción está llena de magia por la cantidad, calidad de talentos y apasionados que se involucraron en ella”, indicó Mike.

El video y la canción se encuentran disponibles en todas las plataformas musicales.

¿Mike Bahía cambiará de género musical?

El rotundo éxito de su más reciente canción tiene a todo el mundo comentado y hablando sobre el gran talento de Mike Bahía, demostrando así que es un artista muy versátil que logra acomodarse a cualquier género.

El tema provocó toda una lluvia de aplausos y halagos para el artista que dejó a los internautas y amantes de la música sorprendidos con su talento para la salsa, pues como buen caleño dejó ver que tiene todo el sabor y swing para brillar en este género musical.