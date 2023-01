Carmen Villalobos fue pillada dando apasionado beso a quien sería su nuevo amor

La actriz colombiana Carmen Villalobos, es una de las celebridades más reconocidas de la farándula nacional, sin contar lo activa que es en redes sociales. Tras su ruptura con el también actor Sebastián Caicedo, ambos han emprendido caminos diferentes tanto en lo laboral, como en lo personal.

Desde que ambas celebridades colombianas anunciaron el fin de su relación, han sido muchas las noticias en las que se han visto involucrados. La barranquillera, quien tiene más de 21.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha sabido conquistar a su fanaticada compartiendo detalles de su día a día, sus viajes, proyectos profesionales y hasta intimidades de su hogar.

Carmen Villalobos fue pillada besando a un hombre

Justamente, la vida de los dos actores ha estado en el ojo público, pues su fanaticada no se pierde ni un solo detalle, ni cada paso que dan, demostrando el interés por saber quienes podrían ser sus nuevos amores.

A través de la cuenta de Instagram del programa de chismes ‘Lo Se Todo’, del Canal 1, fue divulgado un video en el que presuntamente aparece Villalobos junto a un hombre, disfrutando de una fiesta en un lugar de vida nocturna.

Lo que ha dejado a los internautas estupefactos, es el apasionado beso que tiene la actriz con un hombre. Una de las pistas que han unido los seguidores, es el vestuario similar que luce la mujer que fue captada en cámara desde la lejanía, con unos videos que fueron subidos por la misma actriz, coincidiendo el vestuario y el lugar. Sin embargo, la identidad del sujeto no ha sido revelada.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, opinando del posible noviazgo que tendría la colombiana.

"Me dio la impresión de que ella luchó por su matrimonio y fue Sebastian quien no quiso seguir. Me alegra mucho que haya encontrado en otra persona el amor", "¿Pero raro no? Apenas él mostró la otra, ella se dejó captar con el suyo, osea se pusieron de acuerdo", "Súper, si él pudo por qué ella no puede... cada quien sana a su manera, y cada quien que haga de su vida una fiesta", "No se le guarda luto a quien te deja. Es un mandamiento", "Tiene derecho a ser feliz", fueron algunos de los comentarios.