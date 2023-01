Con cachos y sus ojos blancos, Mara Cifuentes generó terror entre sus fans

Mara Cifuentes, la modelo transgénero que saltó al estrellato tras su participación en el reality ‘La agencia: batalla de modelos’, se ha robado el corazón de millones de internautas con su indiscutible belleza.

Por medio de sus redes sociales, la paisa se ha mostrado siempre muy abierta con sus 1.3 millones de seguidores en Instagram a quienes les ha revelado detalles de su vida privada entre ellos todo sobre su proceso de transformación en mujer, su adicción a las drogas y problemas psicológicos que ha tenido que tratar.

El derroche de sensualidad ha sido una de sus claves para cautivar a sus miles de seguidores, sin embargo, en esta ocasión la modelo sorprendió con una publicación que dividió opiniones.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Cifuentes compartió un carrusel de varias instantáneas en las que hizo especial mención a la iglesia y reveló lo que opina de esta.

“La iglesia es un hospital de enfermos, no un museo de santos”, escribió en su publicación.

Aunque esta no es la primera vez que Mara señala que cree en la iglesia, en esta ocasión decidió ir más allá y sorprendió con unas particulares postales.

En las imágenes, la reconocida modelo posó en un diminuto bikini con el que dejó expuesto su despampanante cuerpazo, sin embargo, decidió mostrarse junto a una cabeza de venado y con sus ojos completamente blancos, un aspecto que generó pánico entre sus fans.

Aunque la modelo restringió los comentarios en su polémica publicación, las fotografías fueron replicadas por otros perfiles dedicados a famosos, donde cientos de internautas no tardaron en reaccionar y mientras unos expresaron su desagrado ante las instantáneas, otros tantos se mostraron preocupados con la salud mental de la famosa.

“Cambie de expendedor Mija” – “Esa necesita es un exorcista, no un psiquiatra” – “Con razón la internan en una clínica psiquiátrica” – “Me dio miedoooo” – “Se termino de rayar esta” – “Habla como un demonio, dios bendícela y protégela” – “Que Dios la ayude, que terror” – “Elle necesita ayuda urgente” – “La que necesita un hospital urgente es ella”, son algunos de los comentarios.

Además de las sugestivas instantáneas, Cifuentes generó gran revuelo con un video en el que aparece besando al venado y con un particular tono de voz se le escucha decir: “Tu esposo me hizo jurar que no te diría nada, pero me muero por mandarte las fotos. Perr* católica”.