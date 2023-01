Mara Cifuentes reveló cómo se veía cuando era Kevin, vestía con corbata

Mara Cifuentes es una de las modelos transgénero más reconocidas y admiradas de la farándula nacional, pues desde su participación en el concurso de belleza ‘La Agencia: batalla de modelos’ del Canal Caracol, la antioqueña se consolidó como una de las mujeres más bellas del país.

Desde entonces, Mara ha estado en el ojo público y su vida privada y profesional siempre ha sido de gran interés para sus seguidores, quienes la han apoyado durante todo su proceso de transición y aceptación elogiando su figura.

Cabe resaltar que, a principios del 2022, la modelo fue tendencia por confesar el difícil momento que pasó por cuenta de los trastornos de bipolaridad que padecía, sus fallidas relaciones sentimentales y su adicción a las drogas, la cual inició después de haber probado por primera vez el tusi.

Asimismo, reveló que tuvo que ser internada en una clínica psiquiátrica para someterse a un tratamiento el cual, según ella, le sirvió para “ganar peso y recuperar la mente”.

Ahora, la modelo se encuentra mucho mejor y retomó su trabajo regresando a las pasarelas para modelar diseños y prendas de importantes y exclusivas marcas del país.

Así lucía Mara Cifuentes antes de su transición

Con lo sucedido, Mara ha aprendido a aceptarse a sí misma y a no dejarse afectar por el qué dirán, por lo cual, desde hace un tiempo, la modelo no esconde su escultural figura ni tampoco su zona íntima, pues, vale recordar, que ella decidió no operar su miembro.

Ahora, Mara sorprendió a sus más de 1.3 millones de seguidores en Instagram con una tierna fotografía de cuando era más joven y aún lucía como hombre, pues, aunque tenía el cabello largo vestía con traje y corbata.

La publicación la hizo a través de sus historias de Instagram, la cual acompañó con el mensaje “Yo, antes de la keratina y las ‘bobbies’, una mujer crespa”, dando a entender que para ese momento ya se veía como mujer.

Al mismo tiempo que se la fotografía de Mara, se le escucha decir “Qué pesar de mí. Tan hermosa criatura”. Luego, cambió el foco de su cámara y mostró otras fotografías en las que salía su madre y hermanos.