Piqué reaccionó a la nueva canción de Shakira con Bizarrap y no lo bajan de “payaso”

Una de las rupturas más sonadas en el mundo del entretenimiento ha sido sin duda la de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, una separación que ha estado en el foco de los medios de comunicación y la opinión pública.

Desde la noticia de su separación, la barranquillera ha sabido muy bien cómo monetizar el difícil momento por el que estaba atravesando, es por esto que desde entonces sus fanáticos han conocido canciones que cada vez revelan más detalles y se convierten en todo un éxito musical, es el caso de ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’.

Ahora, la reconocida cantante emocionó a sus miles de seguidores alrededor de mundo tras anunciar su nueva colaboración con el productor musical Bizarrap, tema del que ya se conoce parte de su letra y que sería una nueva tiradera para su ex Piqué y su nueva novia Clara Chia titulada ‘BZRP Music Session #53’

“Esto pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice parte de la letra que se filtró en redes.

Una vez se conoció esta explosiva colaboración, tanto los dos artistas como el español se convirtieron en tendencia en redes sociales, donde internautas se mostraron muy expectantes con el lanzamiento.

Así reaccionó Piqué a la nueva canción de Shakira

Tras la ola de comentarios que trajo consigo el anuncio del nuevo lanzamiento de la cantante que tendrá lugar este 11 de enero, el exfutbolista español no se habría quedado callado y así se habría referido al respecto.

Por medio de su cuenta de Twitter, el famoso compartió un mensaje en el que dejó solo emojis de circo y un payaso y aunque no escribió ni una sola palabra que hiciera referencia a la artista, muchos tomaron su trino como una respuesta.

En seguida, millones de internautas no tardaron en reaccionar y en pocas horas completó más de 112 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios, todos en contra del exfutbolista.

“Si con Te Felicito y Monotonia te dejaron en Jaque, con Bizarrap te quedarás en Mate mi rey” – “últimas palabras antes de que te destrocen” – “Listos para tu funeral payaso” – “La barrida que te va a dar Shakira con Bizarrap, ni Sergio Ramos te la dio... RIP” – “Ni el Barcelona lo va a querer después de que Shakira saque la canción...” – “El circo que tú armaste y del que eres el Show Central”, fueron algunos de lo comentarios.