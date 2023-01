“Par de liendritas”: seguidores opinan sobre el aspecto físico de Dani Duke y la Liendra

La Liendra y Dani Duke se han posicionado como una de las parejas más reconocidas del mundo de la farándula digital en Colombia, pues ambos se han encargado de crear una amplia comunidad de seguidores que hoy suma varios millones, convirtiéndose también en unos de los creadores más controversiales del medio.

Ambos han sido foco de varios hechos que han causado revuelo en las plataformas volviéndose tendencia por algo muy diferente a los contenidos que constantemente postean, siendo ejemplo claro de esto la filtración de un video íntimo que le dio la vuelva a Colombia, donde estaban teniendo relaciones sexuales.

O el escándalo que generaron al jugarle una broma muy pesada a su amigo, el también creador de contenido, Daiky Gamboa, al regalarle un lujoso carro para después decirle que se trataba de un juego, generando en él una profunda ira, llegando a decirles incluso que a ellos solo les interesaba el dinero sin importar a cosa de qué pudieran conseguirlo.

En resumen, una relación que constantemente ha permanecido en el ojo del huracán debido a todas las controversias que permean, pues su propio físico también ha sido tema de conversación, ya que en cada nueva publicación que comparten, los internautas no dudan en criticar la apariencia de la liendra, diciéndole que, si no fuera por el dinero, la influenceadora nunca estaría con él. Además de otros comentarios.

Tal fue el caso recientemente cuando ambos postearon en su Instagram un carrete de imágenes en vacaciones, en República Dominicana, demostrándose todo el amor que se tienen el uno al otro al posar en traje de baño, en plena playa paradisiaca.

Dani le dedicó emotivo mensaje y llovieron las críticas

En las primeras fotografías podemos ver a la pareja posando sobre la arena y con el mar detrás, donde Dani presumió sus sensuales curvas, así como en las demás postales los pudimos ver en el hotel donde se encontraban hospedándose, evidenciando el paraíso que los rodeaba allí, por lo que la joven aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a su pareja.

“El amor es el encuentro de dos almas que aceptan plenamente la oscuridad y la luz dentro de cada uno”, expresó.

Las imágenes no tardaron el viralizarse, llenándose de varios comentarios de los internautas que no dudaron en manifestar sus opiniones divididas, pues mientras muchos elogiaban la fortaleza y resiliencia de la pareja, otros más no lo pensaron dos veces para criticarlos, tanto a su relación en sí, como a su físico, pues consideran que ambos están muy delgados.

“Tiene más carne un pastel de pollo”, “Son hermosos”, “Esta con él por interés, plata y fama”, “La pareja más top y más linda de todo Instagram”, “Lo mejor que le ha pasado a la liendra”, “Muy bella Dani, pero debes cuidarte, estas demasiado delgada”, “Si se ven lindos juntos”, “Me gusta que lo presuma y se sienta orgullosa de él”, “¡Ese par de flacos son una belleza! Dejen de ser metidos en relaciones ajenas”, fueron algunos de los mensajes.