“¿Cuánto le pagan por renacuajo?”, ‘Re ofendida’ apareció mujer que se comparó con Tasmania en pelea

A diario son varias las historias que aparecen en redes sociales y que por sus particularidades se hacen viral. Recientemente, se conoció el video de una mujer en el que furiosa discute por celular con su pareja mientras es grabada a escondidas por un hombre que se encontraba en un carro.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales por los fuertes reclamos que le hacía a su pareja por no haber llegado a la casa.

En la particular discusión que fue registrada en una calle de Bogotá, se ve a la mujer furiosa mientras manotea y regaña a gritos a su compañero sentimental, esto sin importarle que está siendo observada por los demás transeúntes.

Lo que más llamó la atención fueron las palabras que usó la mujer para referirse a su pareja y hacerle saber que estaba furiosa con él, pues en medio de infinidad de groserías le dice le expresa su molestia porque parecer porque al salir del trabajo en lugar de dirigirse a la casa se fue para donde su progenitora.

“A qué jugamos… entonces no me sirve socio, no. Así se lo digo sinceramente, con guitarra, lo que usted me dé, coma mier… (…) Usted tenía que ir del trabajo para la casa, sea donde su madre, sea donde su hermana me vale c… porque usted termina de trabajar y tiene que estar es en la casa”, se le escucha decir.

Lo que más llamó la atención y desató la burla de cientos de internautas es que la misma mujer compara su ira con la del demonio de Tasmania.

“Como a sí que cálmese… usted con quién cree que está hablando, de malas, está hablando con el demonio de Tasmania y yo no creo en ningún acuerdo”, indica la joven, mientras de fondo se escucha a los hombres riendo.

Luego de que el clip se hiciera viral y desatara todo tipo de comentarios, su protagonista reapareció en redes sociales y con un video publicado en TikTok se refirió a lo sucedido.

Molesta por su video viral, la mujer identificada como Jenny Cruz Gómez tildó de “sapos y metidos” a los hombres que la grabaron sin su consentimiento mientras discutía con su pareja.

“A ver, yo hago este video porque no faltan los metidos, los sapos, regalados… A ver si son capaces de grabar una pelea entre ellos mismos porque a nadie le deben de importar las relaciones de los demás. Este video fue grabado por unos sujetos, mientras yo estaba peleando con mi pareja, a nadie le importa, no sean sapos, no se metan en relaciones ajenas, ¿cuánto le pagan por renacuajo, papi?”, indicó.

La joven, que se comparó con el mismo demonio de Tasmania, le envío una fuerte advertencia a los sujetos que la grabaron, señalando que por suerte para ellos no se dio cuenta o todo tendría un desenlace peor.

“Agradezca que yo no me di cuenta de la p… rabia que tenía, porque le hubiera roto los vidrios del carro, a ver quién es quién. Así como usted me ve aquí, así soy aquí, en Facebook y en la vida real soy la misma mier… Vivir o morir, mijo, pero conmigo se equivocó, agradezca que no lo conozco, no sé quién fue, porque donde me hubiera dado cuenta los vidrios de su carro y su casa ya estarían rotos, a ver cómo se ríe”, dijo.