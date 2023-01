Mujer se emberracó con tienda que no quiso cambiarle prenda que compró hace dos años

Son cientos las historias que a diario se hacen virales en redes sociales, algunas divertidas, otras conmovedoras y hasta insólitas como la que recientemente se conoció y que ha generado todo tipo de comentarios entre los internautas.

Se trata del particular reclamo de una mujer con una tienda de ropa que se negó a cambiarle una prenda que compró hace dos años.

Por medio de TikTok, una usuaria identificada como Karmen hizo pública su denuncia pidiéndole ayuda a los internautas para que el almacén le dé una solución.

Según contó la mujer, evidentemente enojada, la tienda de ropa se negó a su petición de cambiarle una chaqueta porque ya habían transcurrido dos años desde el día de la compra, sin embargo, ella se defendió señalando que, por cuenta de la pandemia, no la ha usado más de ocho veces y esta, al parecer, había salido defectuosa.

“Indignada. En la tienda me dicen que han pasado más de dos años desde que la compré. No la he usado por el Covid más de ocho veces”, escribió la mujer en su video.

Dejando en evidencia que es una cliente habitual de dicha tienda, mientras deja ver otra de las prendas que ha adquirido en este lugar y declarándose seguidora de esta, Karmen mostró la prenda por la que tuvo su molestia y los daños que sufrió a la tela a la altura de los hombros.

“Se me ha pelado todo. Esta cazadora la compre esto antes justo de entrar a Covid y ahora resulta que me dicen que no me pueden hacer el cambio porque han pasado más de dos años. No es una marca barata, esto es una marca de calidad (…) debe haber salido defectuosa”, Indicó.

La mujer seguía empeñada en que le parecía absurdo que la marca no accediera a su petición, ya fuera que se la cambiaran por otra prenda o la devolución del dinero.

“Me parece absurdo que una empresa como esta no me devuelva al menos el dinero o me hagan el cambio por otra prenda, es que no lo entiendo. ¿Qué opinan? Yo estoy indignada, por supuesto”, finalizó.

La particular queja de la mujer generó todo tipo de comentarios y burlas en redes sociales, pues muchos consideraron ilógico su enojo, ya que es de conocimiento general que todos los almacenes de ropa cuentan con un límite de tiempo para realizar este tipo de cambios.