Sofia Yunes, la atractiva política que se roba todas las miradas en redes sociales

Aunque en Miss Universo no siempre destacan la belleza de las mujeres Latinoamericanas, en redes sociales no pasan desapercibidas, tal es el caso de Sofía Yunes Gamboa, quien ha atraído público no solo por sus atributos, sino por su labor social en la política.

La mujer es de Veracruz, México, país donde se postuló como candidata a Diputada por el distrito 17. Actualmente es servidora pública y realiza actividades como integrante de la Comisión Operativa; sin embargo, también es activa en redes sociales, donde comparte contenido tipo blog.

La mujer comparte constantemente fotografías que resaltan su figura y con las que demuestra los frutos del estilo de vida que lleva.

Los comentarios de sus más de 240 mil seguidores en Instagram no paran, es usual leer cosas en sus publicaciones como: “wow me encantas mujer, neta estás bellísima”, “Chulada, cuando sea grande quiero conquistar una mujer como tú”, “asústame pantera”, “demasiado diosa” y “la diputada más chingona y más fit del mundo mundial”.

Sofia Yunes interactúa constantemente con sus seguidores, cuando activa la caja de preguntas, espacios que usa para sincerarse y mostrarse como es. Allí ha confesado que personas famosas le han coqueteado.

La mujer tiene un hijo, estuvo casada, pero ahora es madre soltera y ha dejado claro que es de carácter fuerte, pero que por suerte ha dado con buenos jefes que no han intentado sobrepasarse por su belleza.

Entre otras curiosidades, contó que se ha sometido a reducción de mamas, así no le crean. Como otra opción a ser política, considera que habría sido coach fitness.