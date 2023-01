¿Cansada del amor? Jenn Muriel confesó si se daría una nueva oportunidad con alguien

Jenn Muriel se ha destacado como una de las mujeres más aclamadas en el mundo de las redes sociales, destacándose por su actitud y el derroche de sensualidad que deja fluir en cada una de sus publicaciones, cautivando a sus más de seis millones de seguidores, quienes aprovechan cada ocasión para lanzarle uno que otro piropo al respecto.

La mujer se ha convertido en todo un referente gracias a la autenticidad y sencillez que ha demostrado en cada ocasión, siendo una de las creadoras de contenido más exitosas y reconocidas del medio.

Del mismo modo, recordemos que Muriel ha sabido aprovechar la belleza con la que cuenta, siendo una de las más exitosas en OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo para quienes adquieran su suscripción mensual, que hoy por hoy, ronda los 100mil pesos mensuales.

Aprovechando también sus redes sociales para promocionar su contenido además de interactuar con sus seguidores, con quienes recientemente llevó a cabo la dinámica de preguntas en las historias de Instagram, respondiendo a las inquietudes de los internautas, entre las que le cuestionaron como ha sido su vida tras la ruptura con el también influenciador Yeferson Cossio, entre otras más sobre si estaría abierta al amor.

Allí, en medio de la sesión de preguntas uno de sus seguidores le cuestionó “¿estás abierta al amor?”, a lo que ella no dudó en responder con total sinceridad.

“La verdad no es que yo me sienta desesperada por conocer a alguien, pero estoy abierta a la posibilidad de que, si llego a conocer a alguien que me interese, no me voy a negar a darme esa oportunidad” expresó.