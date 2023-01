¡Irreconocible! Yeferson Cossio mostró fotos de cuando tenía 17 años y parece otra persona

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores colombianos que goza de gran fama en redes sociales, esto gracias a su extrovertida personalidad y contenido con el que divierte a millones de internautas en el que incluye pesadas bromas y retos que realiza junto a su hermana, Cintia Cossio, su cuñado Jhoan López, entre otros amigos.

Uno de los más recordados es la vez que el influenciador se le midió junto a su cuñado a ponerse implantes de senos en medio de un reto que los convirtió en blanco de críticas.

Sus lujos y excentricidades también lo han convertido en uno de los creadore de contenido más adinerados del país, pues gracias a las redes sociales ha conseguido una fortuna la cual invierte en una de sus pasiones, los carros y hoy ya cuenta con una colección de lujosos vehículos envidiable

¿Parece otro?



Su particular apariencia también suele acaparar todas las miras, pues con su cuerpo completamente tatuado y atractivo físico tiene a más de una fanática enamorada y hoy es considerado uno de los creadores de contenido más deseados en país.

Sin embargo, Cossio no siempre ha sido atractivo, lo que quedó evidenciado en una de las publicaciones de las historias de su Instagram donde reveló una fotografía de su pasado.

Desempolvando una instantánea de su baúl de los recuerdos, Yeferson se atrevió a revelar una postal de cuando tenía 17 años y su aspecto físico de este entonces dejó a muchos sorprendidos.

En la imagen, el paisa aparece con su cabellera larga y con la contextura de su figura delgada, contrario a como sus fans están acostumbrados a verlo hoy en día que luce un cuerpo atlético y musculoso.

El mismo ‘Yef’, como le dicen sus amigos de cariño, no se resistió a burlarse de sí mismo y señaló que “a los 17 daba la impresión de que no me bañaba”.

Internautas reaccionaron de inmediato y sorprendidos con el cambio del creador de contenido señalaron luce irreconocible y que incluso parece otra persona.